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﻿光妹復出膺最佳女歌手

2017-03-09 列印
■光妹前晚連奪兩獎。網上圖片
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  日本音樂頻道Space Shower前晚於東京舉行「Space Shower Music Awards」頒獎禮，天后宇多田光上年復出樂壇，推出的大碟《Fantome》大賣，助她奪得最佳女歌手及最佳新視野獎，不過她未有現身頒獎禮，只是錄片段致謝。

　　至於去年憑主唱大熱動畫《你的名字》中歌曲而大紅的RADWIMPS，將於6月13日來港開騷，亦因要開騷而缺席頒獎禮，他們雖然無影但亦同獲兩獎，分別是最佳搖滾組合及最高榮譽的年度藝人獎，並錄片段致謝。
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