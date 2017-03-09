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﻿出席LV時裝展 林嘉欣諸葛紫岐羅浮宮睇Show

2017-03-09 列印
■林嘉欣及Hebe着住LV新裝出席Fashion Show，兩人好好傾。
■各地傳媒叫停Marie影相，短短10分鐘路程行足30分鐘先到達。
■Marie是時裝展常客，但是首次在羅浮宮睇Show。
■品牌創作總監 Nicolas Ghesquière多謝嘉欣出席。
■嘉欣見到EXO嘅世勳都忍唔住要合照。
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        前晚，頂級品牌Louis Vuitton 破天荒在巴黎羅浮宮博物館Cour Marly(馬利中庭)舉行2017秋冬女裝展，林嘉欣、諸葛紫岐(Marie)、金球獎女主角Michelle Williams及Isabelle Huppert、韓團EXO成員吳世勳、田馥甄及中田英壽等都有出席。

        因為應法國五月藝術節邀請，林嘉欣已在法國逗留一星期，嘉欣表示好掛住兩個囡囡，亦買咗好多玩樂書籍畀佢哋做手信。而Hebe就大讚時裝展上每套衫都似藝術品一樣咁靚，令佢大開眼界。        

超級VIP好威水

  諸葛紫岐曾出席過多次巴黎時裝展，但在著名景點羅浮宮睇Show都是第一次，所以睇Show前都專程繞場一周欣賞場內雕塑，對於品牌新一季女裝，Marie大讚眼前一亮，而佢貴為Super VIP，所以日內可獲安排提前入手時裝展上所有展品。
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