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﻿甄子丹等拍《Sleeping Dogs》

2017-03-09 列印
■為支持打吡大賽，子丹設計咗以馬為圖案再綴以中國書法寫成「丹」字嘅風褸。
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  昨日，甄子丹出席「2017寶馬香港打吡大賽」記者會，之前因為不在香港而未能見證愛駒「宇宙車神」三次贏頭馬，子丹笑言每次到馬場，愛駒都因壓力大而失準，下次都係避免現身打氣。

  有報道指子丹將接拍由電子遊戲《Sleeping Dogs》改篇成的荷里活電影，子丹坦言一切計劃尚在起步階段，另外，子丹稍後將為新戲《追龍》補戲，至於另一男角劉德華係咪一樣需要捕戲?他即說：「而家等劉生多休息，唔好騷擾佢。」



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