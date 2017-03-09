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﻿家棟攞獎好不安 冬雨欣賞惠英紅

2017-03-09 列印
■家棟說已約定小齊及小春於頒獎禮上一齊行紅地毯，更望公司開拍續集。
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  昨日舉行的第23屆香港電影評論學會大獎頒獎典禮中，林家棟及內地女星周冬雨獲頒「最佳男女演員」獎，而《樹大招風》就奪得「最佳電影」。

  繼於電影導演會奪得「影帝」後，再下一城的林家棟領獎時直言很不安 ，因為無乜攞獎經驗，又透露母親得知他首奪演員獎送了一封10蚊利是給他。至於周冬雨指一直欣賞同樣角逐影后的惠英紅， 又大讚對方厲害。
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