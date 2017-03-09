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﻿嘉玲勉勵女性要自強

2017-03-09 列印
■左起：嘉玲、呂良偉夫婦齊出席發佈會。
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　　劉嘉玲、呂良偉（阿呂）夫婦等昨晚出席「呂良偉畫作慈善捐款發佈會」，阿呂畫作《雞祥如意圖》拍賣所得的100萬元，捐予嘉玲擔任「光影大使」的「光‧影‧香港夜」文化活動。

　　嘉玲近年愛上看畫展，老公梁朝偉也受其影響。問到偉仔可有畫畫送給她？嘉玲笑言老公第一幅畫的是樹，並已送了給她作為無價寶。昨日是「3.8婦女節」，自認是Working Woman人辦的嘉玲感慨道：「女人應該做返自己嘅女王，與其求人嘅保護同愛惜都係暫時性，自己要自強。社會上都有好多對女人偏見嘅睇法，所以女人要愛錫女人。」
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