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﻿鍾景輝病瘉慶祝八十大壽

2017-03-09 列印
■King Sir（中）獲阿旦及余安安吻賀祝壽。
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　  鍾景輝（King Sir）去年患大腸癌，並接受微創手術治療，病瘉後昨首度出席公開活動，與余安安和鄭丹瑞（阿旦）出席「第二十六屆香港舞台劇獎」記者會。適逢昨日是King Sir的80歲農曆生日，大會送上壽桃包，並唱生日歌祝壽。安安姐因未能出席King Sir稍後舉行的壽宴，故預早送贈長壽麵和中國茶。

　　King Sir雖比之前清減不少，惟精神飽滿，中氣十足。談到病情時，他慶幸及早發現，手術後腸胃也慢慢適應。King Sir稱現已開始投入較輕鬆的工作，雖有時也心癢想演戲，但自知要在台上專注兩小時演出舞台劇會好辛苦，故暫時會減少幕前工作，不能太操勞。
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