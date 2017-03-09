﻿想做回自己 王君馨MV極盡誘惑

憑無線劇《城寨英雄》「花曼」一角跑出的王君馨Grace，最近聯同鍾舒漫Sherman推出跳舞合唱歌《隱型》，歌詞內容是鼓勵大家別再在意別人的目光，好好享受做回自己的樂趣，為表現真我一面，MV選了兩人都喜歡的性感舞姿，在鏡頭前扭腰趷籮，極盡誘惑，王君馨說：「一直好喜歡這類性感舞步，但就好怕俾人覺得我姣，後來『花曼』一角成功，發覺原來大家唔會單單睇我性感，而今次MV係想輕鬆表現自己！」 採訪：彭燕燕



說起這個《隱型》MV製作，Sherman和Grace坦言花了半年時間籌備，一切從零開始，Sherman說：「公司有一定性Budget造歌，我們把所有錢用在歌曲製作上，找王梓軒造歌、C君填詞、Dough-Boy編曲，到後來自己跑sponsor，好開心找到志同道合的團隊合作，大家好知道我們想表達甚麼。」縰使新歌收錄在福音碟《天愛6》中，但作品並非要宣揚耶穌偉大，而是要發放正能量。



膽怯性感舞姿



花近二十小時拍攝的MV絕不欺場，Sherman和Grace在鏡頭前扭腰趷籮，視覺效果極盡誘惑，Grace坦言一直喜歡這類性感舞姿，但因孭上港姐包袱，讓她不自覺被規範起來，她說：「有次我們睇dance show，覺得這排舞師ALI的舞步好正、好性感，但我唔敢跳，因我已經常被人話姣人、電人，着得性感又會俾人話我唔知想傅咩，如果我咁跳（性感舞），啲人又會點諗？後來『花曼』成功先發覺大家focus係我打得，好投入角色，最後先會話我好性感、線條好靚。」終於得到認同，Grace亦開始大膽在鏡頭前展現真我，「或許有人會唔鍾意我這樣，覺得我不是他們那杯茶，那就讓留下來的人繼續欣賞，做人唔可能百分百完美，如果我每次出現都要表現得好完美，一定要做個完美港姐、完美基督徒，那就太攰了，有時做人唔需要有太多包袱和規限，面對鏡頭唔一定要笑住討好每個人，我只係想做回自己！」



學懂愛惜自己



Grace笑言MV主題係要Chok得來好輕鬆享受，她說：「那種感覺就似G Dragon咁享受舞台，在台上唱歌跳舞唔係希望你會鍾意，而係自己可以好享受在台上跳得開心。」身旁的Sherman連連點頭附和，她說：「入行十年，發覺做回自己最開心，妹妹Sukie回來前，我一直唔識表達自己，經常給人感覺好serious、好寸，但其實我好簡單，鍾意無聊嘢，只係唔識表達出來，曾經有牧師提醒我，做人要善待自己，那刻才醒覺，過去我對自己實在要求太高、太苛刻，好慶幸公司在音樂上給我好大自由度，亦好清楚知道放甚麼在鍾舒漫身上最work，其實三年前跟Grace在LA學跳舞時已有這概念，今次係一個side project，真正做到寓工作於娛樂。」