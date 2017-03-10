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﻿獲提名證影圈非青黃不接 林家棟笑指加片酬睇老闆

2017-03-10 列印
■要三人評論「最佳男主角」獎，三人都笑指未有機會看只上過首先場的《一念無明》和《脫皮爸爸》，所以很難揀。
■前日家棟帶同媽咪領取「電影評論學會最佳男主角」獎，他坦承入行以來很感激媽咪的支持。
■問到家棟演繹有否令角色提升，他即彈出個尷尬樣，更要導演和編劇代答，勁可愛囉！
■《樹大招風》在「金馬獎」獲5項提名，最後奪得「最佳原著劇本」及「最佳剪接」。
■家棟認為正在「季正雄」的年代成長，對演繹角色有一定幫助。
■電影三個男主角，獨欠陳小春提名，家棟也替其不值，「佢角色原型係比較浮誇，好易令外界以為佢演得浮誇，係會輸蝕啲。」
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        電影《樹大招風》挾着台灣「金馬獎」5項提名，最後奪得「最佳原著劇本」及「最佳剪接」而歸，在「香港電影金像獎」再獲7項提名，更令林家棟有望首度封影帝。日前家棟跟演繹故事的導演許學文和編劇龍文康一同受訪，他坦承最高興是見到三代人合力作品被肯定，證明影圈絕非青黃不接，只是很多人才未有機會發揮。撰文：杜淑霞

        家棟認為相對於個人獲提名，更想見到作品得到多方面肯定，「自己有提名當然係開心，但係最重要係我哋三個人都攞到好成績，由監製、導演、編劇到演員，幾方面都有迴響，係值得興奮嘅事，成日話青黃不接，其實肯畀機會新人，一樣做到成績嘅。」

令角色加分

  問到剛奪得「電影評論學會」及「導演會」兩個「最佳男主角」的家棟，有冇令到角色有所提升，家棟即變怕羞仔話：「呢啲佢哋答，好大壓力呀！」許學文和龍文康就負責答，他們異口同聲說：「『季正雄』原型其實係照家棟去寫，好彩最後搵到佢演，佢睇劇本後畀咗好多意見，令到角色加咗分，更立體。」

  以往曾先後獲三次「最佳男配角」提名的家棟，今次繼續以平常心看待，「我覺得冇乜影響，只會繼續去創作多啲貼身嘅題材同角色。（加片酬？）呢啲老闆自動波啦！唔加我都無計㗎！如果係為錢，不如去炒金。拍戲最大滿足感，唔係人哋睇到啲肌肉跳得有幾勁，係成就一個故事、人物、主題，令到大部份人有共鳴，畀四千萬你，但搞一個唔鍾意題材都好冇癮。」

採訪：李佩儀 攝影：李維隆

服裝：Agnes b 場地：銅鑼灣柏寧酒店

髮型：Alex Chan@projetz4/J.A.C.K.Timeless 化妝：Isaac Poon@J.A.C.K.Timeless



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