 Advertisement
  • 2017年3月10日 星期五
  • 19º
  • 85%
熱門： 換錯心捐骨髓特首選戰金韓松簡淑兒

日報新聞 > 娛樂

﻿獲頒卓越亞洲電影大獎 鄭秀文跟楊紫瓊睇齊

2017-03-10 列印
■對工作滿腔熱誠的Sammi獲頒卓越亞洲電影大獎。
■Sammi日前現身運動品牌活動，跟卓韻芝在台上分享運動心得。
■忙為新片跑宣傳的Sammi，日前以神秘嘉賓身份現身活動。
Previous Next

「第十一屆亞洲電影大獎」頒獎禮將於本月21日舉行，昨日大會公佈將頒發「卓越亞洲電影人大獎」予鄭秀文Sammi，表揚她多年來推動亞洲電影的卓越成就及貢獻，據大會透露，過往獲頒此獎項的演員，包括：日本演員中谷美紀及馬來西亞國際影星楊紫瓊。

        入行29年的鄭秀文一直努力工作，這次獲大會頒發「卓越亞洲電影人大獎」是一種肯定，故正忙為新片《合約男女》跑埠宣傳的Sammi亦極力爭取當晚親自到場領獎。

現身分享運動心得

  日前晚上，Sammi以神秘嘉賓身份現身運動品牌活動，當晚大會安排名模伍靜麗（Angie）率領女生進行單車健身訓練，Samm甫現身便被好友卓韻芝捉上台分享運動心得，Sammi說：「運動是我每天最期待做的事情，即使會有放棄的想法，但我從不掙扎，每天讓自己身體動起來。運動能領悟不少人生道理，只要謹記不斷追求進步才會變得愈來愈強！」





想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd