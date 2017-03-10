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﻿芳艷芬奪終身成就獎

2017-03-10 列印
■芳艷芬獲頒終身成就獎。
■插畫師阮大勇奪專業精神獎。
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  將於下月九日舉行的香港電影金像獎，昨日公佈「終身成就獎」得主為有「花旦王」美譽的芳艷芬，自幼學粵劇的芳艷芬，16歲擢升為正印花旦，自創獨有「芳腔」，1949年踏足影壇至1958年息影。

   至於今屆「專業精神獎」得主由著名電影海報插畫師阮大勇奪得，阮大勇於1976年向許氏兄弟自薦畫《半斤八両》電影海報後，讓電影票房大賣，1975年至1992年期間有過百張電影海報出自其手筆。
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