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﻿千語新戲煞科即飛日本滑雪

2017-03-10 列印
■千語笑言滑雪技巧已「升呢」！
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　　吳千語、王力宏、宋茜等合作內地電影《古劍奇譚之流月昭明》，上月剛於北京煞科。千語大感不捨，亦坦言因戲服極之單薄又要露腰，拍攝時較難捱的就是天氣，她說：「Action前我仲震緊，一Action就要振作起來，不可讓人看出我凍！仲有我好大食，但因怕有肚腩，拍攝時都要忍口。」另外，千語拍畢電影後即與朋友去北海道旅行滑雪，更笑言自己的滑雪技巧已由BB級，升呢至懂得S turn、煞車等。
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