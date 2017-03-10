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﻿黃淑儀懶理比較：鼎爺好犀利！

2017-03-10 列印
■GiGi姐烹調美食跟長者分享。
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　　黃淑儀（GiGi姐）昨現身藍田一長者中心宣傳其飲食節目《吾淑吾食澳洲篇》，更即場烹調鮑魚冬菇炆雞，跟在場70名長者分享。GiGi姐正忙於拍攝新劇《抱佣情人》，問到拍劇跟拍飲食節目會否難以取捨？她笑說：「唔會！可以完全分開，我每年都係拍一套劇。」另外，講到有網民拿眾無線烹飪節目主持作比較，GiGi姐笑笑口道：「我成日講煮嘢都係各師各法。（李家鼎巧手被大讚！）我當時喺澳洲睇唔到，但知道鼎爺好犀利！」
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