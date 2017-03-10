﻿張偉文手術後激瘦 精神奕奕撐呂珊

呂珊前晚於尖沙咀文化中心舉行演唱會，獲去年底因腰患而接受手術的張偉文復出任表演嘉賓。張偉文現身後台受訪時，無需坐輪椅，只撐着拐杖慢慢行出來，雖然他的身形比以往暴瘦不少，惟精神奕奕，更豎起V字手勢證身體康復許多。



張偉文透露，於去年12月1日接受腰椎手術，切除枯骨並換上太空金屬，令他可企起身，而醫生更指他有8成機會可走路，大感開心。他續稱患病時曾以為自己會死，也視上個演唱會是最後一次演出；而現在需做6至7個月物理治療及做運動，身體漸恢復，糖尿度數也OK，不過糖尿腳踩落地感覺像棉花般難平衡，平日出入要坐電動輪椅，而很多事已忘記，忘記人名之餘，記歌詞也稍遜。



