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﻿籌辦網購生意 張秀文自嘲冇首期「上車」

2017-03-11 列印
        擁34D驕人上圍的無線新「咪神」張秀文，昨日「封胸」為活動擔任司儀，提到她早前自爆做「廳長」一事，張秀文自嘲追唔到樓價，但已努力搵首期「上車」。

        張秀文早前在節目《有樓萬事足》中自揭身世，跟胞姊同住的她要長期做「廳長」，故今年立志買樓「上車」，說到香港樓價癲升，張秀文直言再努力也追不到樓價，那會否找個男友幫忙「上車」？張秀文笑說：「我比較大女人，覺得自己有能力重要啲，又未結婚，如果分手有手尾點算？我唔想要拗撬。」張秀文又透露，因過往一直喜歡網上購物，故有朋友提議跟她合作搞美容網購生意，預計今年內成事。
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