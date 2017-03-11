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﻿《權力7》玩直播甩轆

2017-03-11 列印
　　美劇《權力遊戲7》將於美國時間7月16日首播，HBO搞搞新意思在網上直播為首播日期揭盅，fans只要留言「Fire」及「Dracarys」（龍噴出火燄）就可以讓冰磚溶化，現出日期，超過10萬fans上網玩直播，連飾演Bran Stark的Isaac Hempstead Wright都陪大家等結果，不過畫面數次停止，似乎發生技術故障，最終要看着冰磚個多小時才得知首播日期。

　　另外，《權》劇曾在地中海島國馬耳他Gozo小島上的著名景點藍窗拍外景，但周三被發現已經消失，相信被近日在當地強風雷暴吹倒，被大海淹沒。
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