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﻿熊黛林晒胸露腰破懷孕傳聞

2017-03-11 列印
　　現年36歲的熊黛林去年10月嫁給郭可盈弟弟郭可頌後，婚後二人經常在出雙入對晒恩愛。榮升郭太的熊黛林於上月被拍到與老公齊齊現身中醫婦科診所，有傳她為「造人」而要食藥補身，更不時傳出有BB傳言。

　　昨日，熊黛林在社交網站發佈了三張她做完運動的照片，素顏、大晒事業線兼纖腰的她狀態十足，她更留言的表示：「最近才知道，客戶都以為我懷孕了，都不敢找我工作了，唉……我也想啊！繼續努力！」用行動破除懷孕的傳聞外，同時亦向客戶傳遞訊息「有工作找我啊！」

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