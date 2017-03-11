﻿墮馬傷盆骨脊椎 留醫近兩月 華仔出院回家：我很快可以站起來！

現年55歲的劉德華1月17日於泰國拍攝代言廣告時不慎墮馬受傷，住院休養近兩個月後，他昨早於官網「華仔天地」更新網誌及新相，宣佈終於可回家休息。華仔坦言雖暫仍未能站起來，但「一切都開始晴天」，並謂「相信我！我很快就可以自己站起來！」本報記者



墮馬受傷的劉德華自1月19日凌晨乘醫療專機抵港，隨即被送往養和醫院接受治療，後經醫生診斷盆骨多處骨折，筋腱肌肉嚴重拉傷，令不少娛圈好友、歌迷等憂心不已。華仔住院近兩個月，昨早分別透過其電影公司發表聲明，及於官網「華仔天地」向歌迷宣佈出院喜訊！



「差點跳起來抱醫生」



華仔於官網以「我回家了……」作題，並寫道前日做了一天體檢後，於傍晚時份平靜地在病房裏聽着醫生解釋報告，「醫生說着道着……我甚麼都沒聽見一直到他說：『你可以回家了！』我差點跳起來抱抱醫生，可惜我當時能力做不到……」華仔又透露康復程度理想，他說：「我盆骨骨折瘉合情況理想，脊椎骨裂，坐骨神經系統、肌肉與筯腱拉傷等亦已慢慢修復，一切都開始晴天！」



向來視歌迷為「家人」的華仔，又表示他每天都有看歌迷的留言祝福以及叮嚀，每一句「都是我的靈丹妙藥」，又感激傳媒在他住院期間，讓他有足夠空間休養。華仔最後再派定心丸道：「相信我！！我很快就可以自己站起來！」



Sammi：繼續加油！



另外，張衛健昨為無線劇集《大帥哥》試造型時，對於華仔出院一事感欣喜，他說：「鍾意佢嘅朋友唔使擔心，我認識嘅華仔係好堅強嘅人，佢身體底子好，相信復原力快啲，意志力又強。」華仔好友鄭秀文（Sammi）亦於社交網打氣道：「華仔加油！加油！加油！我們支持你呀！康復之路，又進一步，繼續加油！」