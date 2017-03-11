﻿林建明關心炳哥琴姐健康

林建明、盧海鵬和胡楓（修哥）等昨晚出席一聯歡晚宴，談到83歲的譚炳文（炳哥）日前因心臟有少少衰弱，致氣喘需送入院，林建明直言甚擔心對方：「多年前入院都有探過佢（炳哥），之前盆菜宴都有見過佢，佢個女照顧得佢好好。聽聞今次係氣促入院，但老人家可大可小。」她續表示年幾前探過炳哥昔日好拍檔李香琴，坦言琴姐要傾耐一點才認得人。



至於修哥談起炳哥時亦謂：「唉呀！好彩你哋（記者）提一提我，我有睇到報道，忽略咗佢，等陣要打畀佢。」修哥又表示好耐沒見過琴姐，知對方要休息。另外，對於林建明「投訴」鵬哥有更年期，經常黑面，鵬哥到場影相隨即被拉入場更表示不想受訪，他更被安排坐在林建明旁邊，鵬哥打趣問林建明是否不想同他一齊坐，林建明則搞笑說：「我唔想同你一齊坐。」又用手去安撫鵬哥道：「順返下，下火。」