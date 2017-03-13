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﻿港騷台上換衫派福利 金在中赤膊晒肌益粉絲

2017-03-13 列印
　　韓國組合JYJ成員金在中前晚在亞博開騷，今次是金在中退役後首次來港演出，吸引大批粉絲支持，有粉絲扮成唐代美女及哈利波特睇騷。金在中以黑色打扮現身，演唱《One Kiss》打頭陣，之後用廣東話自我介紹：「大家好，我係金在中。」他表示因服兵役的關係，差不多3年沒來港，他透露已經是第12次來香港，但由於廣東話很難學，所以只懂講「多謝晒」。

　　金在中唱《Luvhilco》前拿出幾件衣服叫粉絲為他揀，當他拿起紅色皮褸時歡呼聲最大，金在中於是在台上即席換上皮褸，赤膊晒肌兼晒紋身，令全場女粉絲瘋狂尖叫；其後演唱時不停露點，現場氣氛High爆！金在中又指香港很多美食，他在演出前一晚食足4粒鐘，身形脹爆了不少。
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