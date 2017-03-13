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﻿Joni@Sister Sledge突離世 佐治米高長眠亡母身旁

2017-03-13 列印
■佐治將會葬於亡母Lesley身旁。網上圖片
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　　英國男歌手佐治米高去年聖誕節突然離世，日前終於公佈死因，據驗屍官表示佐治因為擴張性心肌病、心肌炎和脂肪肝等併發症而離世。死因出爐後，佐治終可以舉行葬禮。昨日英國報章《Daily Mail》報道，佐治將葬於倫敦北部的Highgate墓園，並在母親Lesley身旁長眠。佐治與母親的關係十分好，其母Lesley於1997年因癌症去世，終年60歲。

　　另外，70年代組合Sister Sledge成員Joni Sledge上周五被發現在亞利桑那州鳳凰城住所離世，終年60歲，暫未知死因。Joni家人發聲明表示感到傷痛，並感激為他們禱告的朋友。Sister Sledge的名曲包括《We Are Family》與《Frankie》等。
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