﻿晒太田莉菜甜笑相 松田龍平婚姻有轉機

日本性格男星松田龍平早前傳出決定離婚，因妻子太田莉菜被指拋夫棄女，戀上一名年輕男演員而離家出走，據悉戴綠帽的松田上個月已分居。不過，昨日松田卻突然在其社交網站上載了太田的照片，更寫着「對我來說最重要的人，一個勇敢的母親。」照片中的太田更笑得十分燦爛。



外界立即對松田突然冧爆妻子的行為感到十分好奇，究竟是二人已經和好，還是松田向妻子示愛想箍煲？不少網民估計是老婆已回心轉意，令松田感到高興而晒照。其演員弟弟松田翔太亦留言表示自己也很喜歡阿嫂，網民都力撐二人復合。



圖：網上圖片