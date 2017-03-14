﻿Mina BamBam密照流出否認緋聞

韓國女子組合TWICE的19歲日籍成員Mina，與同齡的另一當紅組合GOT7泰籍成員BamBam一幅疑似齊在牀上拍攝的合照昨日流出在網上瘋傳，惹來Fans及網民議論紛紛，猜疑兩人秘密拍拖，兩人在相片亦頭貼頭玩變臉效果，狀甚親「蜜」！



兩組合隸屬的JYP娛樂昨發聲明澄清，「該照片在無意之間拍下，只是一張很融洽的照片，兩人只是同事關係。」JYP更表示，若傳聞造成藝人名譽受損，將透過法律途徑嚴謹處理。圖：網上圖片











