﻿林嘉欣鼓勵愛女出國開眼界

林嘉欣連續4年獲任為法國五月藝術節的大使，昨日該活動舉行「法式慶祝及藝術生活」揭幕禮。林嘉欣即場分享是次到法國導賞感受，她坦言：「可以喺羅浮宮閉館期間，近距離欣賞名畫《蒙娜麗莎》，真係好難忘！」



嘉欣亦欣喜大會再邀她擔任策劃人，她以「畫中畫」為題，選取3套以名畫為題材的法國電影推薦給有興趣人士欣賞。她也非常喜歡法國電影，「法國有好多經典電影，仲影響緊好多名導演！」談到兩女兒Kayla和Sofie可有同行？她說：「無呀！如果囡囡去，我就只可以做媽咪。」問到囡囡長大後可會讓她在法國留學？她續說：「如果佢哋大個想出國見識，我會鼓勵佢哋，由得佢哋自己去選擇。」