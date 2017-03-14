﻿朴海鎮上山頂被「自己」嚇親

韓劇《來自星星的你》男星朴海鎮昨到山頂凌霄閣，出席自己的蠟像揭幕儀式。朴海鎮亦獲Fans送上蛋糕，齊慶祝他出道4000日！他又笑言，見到有個一模一樣的「自己」有少許驚呢！朴海鎮亦驚訝原來自己的臘像是全人手製造，「製作過程很細緻，我的眼珠顏色、牙齒等亦仔細地研究過。」談到他的蠟像手持花束，朴海鎮就說：「我之前拍過一輯照片以表白為主題，就像我向Fans表白愛意一樣！」











