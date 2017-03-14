﻿石川梨華嫁職棒投手

東方龍獅今晚亞冠G組在旺角場鬥南韓勁旅水原藍翼前，痛失兩大外援主力洛迪古斯和迪高。幸而，港隊射手麥基和防守中場曾至孝合力填補空缺，配合李康廉、葉鴻輝和小將黃梓浩各司其職，在全場爆滿下發揮港人力量，守住主場！（now633台今晚7:45直播） 上仗亞冠作東1:1守和川崎前鋒，東方奪歷史性第一分，其後回師本地戰線一勝一負兼損兵折將。主帥陳婉婷（牛丸）透露，今晚遣派獲港隊主帥金判坤選入亞洲盃外圍賽初選名單的麥基任正前鋒：「他在前場如首道屏障，負責防守遮線，同時亦可在策動反擊時，憑速度和無限體能尋覓空位突破，足以抵消洛迪古斯缺陣的影響。」悍將迪高今晚亦缺陣，料牛丸將起用土炮...

2017-03-14