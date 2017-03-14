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﻿石川梨華嫁職棒投手

2017-03-14 列印
■石川當年是Morning娘主將。
■野上是著名棒球投手。
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  曾紅遍亞洲、現年32歲的日本組合Morning娘前主將石川梨華昨於網誌宣佈，她已和拍拖兩年、著名職業棒球投手、現年29歲的男友野上亮磨昨日註冊成婚。石川在聲明中表示，自2000年加入Morning娘出道，「十多年來遇到很多人，當中亦認識了他，從今與他一起過日子，迎接新的幸福」！並說會繼續娛圈工作。前隊友後藤真希、新垣里沙等亦芬送上祝福！圖：網上圖片
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