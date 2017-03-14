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﻿麥明詩鍾意買磚頭保值

2017-03-14 列印
■麥明詩（左）與馮盈盈現時都有劇集在身。
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　　無線網絡平台myTV SUPER推出快將一年，用户數量升至280萬，4月中將推出至尊版，提供超過40條頻道及32000小時點播節目。麥明詩昨與馮盈盈齊現身影視展，有指麥媽媽睇新樓盤示範單位，麥明詩透露現時還在供樓，一家人住得非常好，沒有換樓想法。問是否送給她做嫁妝？她笑說：「驚我嫁不出，香港市民留意樓市是正常，Keep住睇樓才知幾時適合入市。」她本身也覺得投資「磚頭」較實際，更有意在柬埔寨投資。
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