﻿被洪金寶要求《貪狼》一打十 古仔唔敢取代「宇宙最強」

古天樂昨日出席太陽娛樂新片《貪狼》發佈會，獲動作導演洪金寶大讚是十年來罕見的動作明星，古仔感謝洪金寶的讚賞，但就直言下次還是盡量少拍，又說九成動作戲都是他親身上陣，只有翻騰動作需要替身。



由葉偉信執導、洪金寶任動作導演，古天樂、林家棟及Tony Jaa等主演的新戲《貪狼》，昨日在香港國際影視展舉行發佈會。Tony Jaa、吳樾、Chris Collins及盧惠光四位動作演員先在台上展示功架。



古仔透露這是他首次正式拍動作片，獲動作導演洪金寶大讚是十年來罕有的動作明星，古仔透露其中一場戲被洪金寶要求他一打十，事後看到剪接完的片及有配樂時，笑言眼都跌下來，因不相信自己能夠做到。古仔表示：「那場戲拍了十幾日，受傷都是皮外傷，開頭幾辛苦，後來愈拍愈順。今次有九成動作戲都是親自上陣，只有翻騰動作要替身，但之後都是盡量少拍。」當記者指他能一打十，有沒有信心取代「宇宙最強」甄子丹？古仔連忙謙稱：「當然取代不了，他是同時一個打十幾個，我就分開打十個。」



剛奪評論學會影帝的林家棟表示在戲中要以泰文講對白，而泰文的音調有點似廣東話粗口，拍攝時劇組聽到他講都忍不住笑。



另外，太陽娛樂文化亦在影視展中舉行發佈會，宣佈未來的電影項目。張晉、文詠珊、林家棟及余文樂等為新片《狂獸》宣傳。張晉憶述在拍潛水戲時因不停喝水喝至飽，令他感到十分辛苦；余文樂也認同拍此片十分辛苦，單單拍攝最後一幕水中戲便花了一個月。



本報記者