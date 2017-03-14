﻿51歲城城淚灑真人騷

現年51歲的郭富城早前拍攝內地真人騷《我們十七歲》，與林志穎、韓東君等齊齊拍攝，在最後一集眾人要讀出寫好《給17歲的自己》的信，城城讀信時一度哽咽，「我覺得我這麼多年來的時候都非常忙，沒有真正去享受過真正的生活，但是17歲讓我感受，我遇到你們從彼此剛剛很陌生，走到大家很有默契，很快樂很享受，我好像34年裏面從來沒有這麼開心過……」當與眾兄弟握手分別時，城城更流下男兒淚。



另外，正在養傷的劉德華工作計劃未有停頓，旗下公司Focus Television將首次為美國Fox開拍迷你劇《香港華爾街》，華仔更會擔任監製。