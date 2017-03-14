 Advertisement
  • 2017年3月14日 星期二
  • 18º
  • 96%
熱門： 陳志雲特首選戰鎅褲黨麥當勞

日報新聞 > 娛樂

﻿51歲城城淚灑真人騷

2017-03-14 列印
■城城讀信時，一度哽咽。網上圖片
Previous Next

　　現年51歲的郭富城早前拍攝內地真人騷《我們十七歲》，與林志穎、韓東君等齊齊拍攝，在最後一集眾人要讀出寫好《給17歲的自己》的信，城城讀信時一度哽咽，「我覺得我這麼多年來的時候都非常忙，沒有真正去享受過真正的生活，但是17歲讓我感受，我遇到你們從彼此剛剛很陌生，走到大家很有默契，很快樂很享受，我好像34年裏面從來沒有這麼開心過……」當與眾兄弟握手分別時，城城更流下男兒淚。

　　另外，正在養傷的劉德華工作計劃未有停頓，旗下公司Focus Television將首次為美國Fox開拍迷你劇《香港華爾街》，華仔更會擔任監製。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd