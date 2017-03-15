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﻿子華多造型 阿佘難忍笑

2017-03-15 列印
■阿佘暫與子華未有咀嘴戲份。
■左起：蕭定一、阿佘與Chilam碰杯祝酒。
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　　佘詩曼近日與黃子華忙於拍攝新片《棟篤特工》，阿佘昨出席中國3D數碼娛樂於影視展舉行的記者會時透露，子華於片中造型多多，令她最初開工時也忍俊不禁。

　　佘詩曼、張智霖（Chilam）、周秀娜等昨出席中國3D數碼娛樂記者會。阿佘近日與黃子華合作新片《棟篤特工》，她透露子華於片中造型多，她初時忍不到笑，後來才慢慢習慣，兩人暫未有咀戲；同片的鄧月平卻自爆與子華有咀戲。

　　Chilam則會主演邱禮濤執導的驚慄片《常在我左右》，他稱電影似20年後的《陰陽路》，加上因要扮演的士司機而要增肥。Chilam又自爆大節過後確實肥了20磅，因而被老婆袁詠儀嘲笑，深受打擊故要找魔鬼教練操肌減肥，目標減15磅。

本報記者
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