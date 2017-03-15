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﻿千嬅樂仔笑談《救志明》牀戲

2017-03-15 列印
■千嬅與樂仔齊宣傳《春》片。
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　　楊千嬅、余文樂主演的新作《春嬌救志明》成今屆香港國際電影節開幕電影，兩人昨出席電影節記者會時透露《春》片有很多特技場面外，亦有牀戲。談到牀戲時，千嬅稱與老公丁子高互相信任，她不介意老公看其牀戲，又謂對方只會叫她減肥，不要被人覺得攬住成手肉。千嬅續指牀戲只得個「碌」字，樂仔聞言就語帶不文笑道：「我哋冇啪啪聲！」
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