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﻿C AllStar膺慈善之星

2017-03-15 列印
■C AllStar十月紅館騷後，會暫別歌迷。
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   C AllStar昨日出席《東周刊》主辦的「香港服務大獎2017」頒獎典禮，並獲大會頒發「慈善之星」大獎。C AllStar表示，過去一年曾任饑饉之星到過埃塞俄比亞探訪，回港後又為該活動創作主題曲。他們最難忘的就是一次探訪老人院。
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