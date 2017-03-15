C AllStar膺慈善之星
電視辯論三人同台 林鄭鬍鬚埋身搏拳
特首選戰昨晚上演重頭戲，三名候選人首度正面交鋒，互相質詢。甫開始曾俊華向林鄭月娥開火，指她被外界指為「CY2.0」，若她當選「社會會變撕裂2.0」，林鄭反駁，是「（有人）搵一個代替品畀一班朋友發洩」。...
2017-03-15
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馬英九涉洩密案遭起訴
台灣的前總統馬英九卸任後，遭綠營人士告發教唆洩密，台北地方法院檢察署昨完成調查，認為馬英九逾越司法與政治應有分際，涉嫌違反通訊保障及監察法等罪，依法起訴他。 案件源於最高法院檢察署特別偵查組，二○一三年偵辦民進黨籍立法委員柯建銘、時任立法院院長王金平疑涉關說案時，時任檢察總長黃世銘向馬英九匯報相關調查結果，認為事件涉政治動機，馬遂指示黃再向時們行政院長江宜樺報告結果。 北檢指，馬英九長期從事司法實務與法律教學，深諳法律專業與行政程序，明知私隱權、通訊秘密自由、資訊自主權為普世基本價值，即使為處理內閣閣員政治責任，亦應選擇合法適當方式。 檢方認為，馬英九逾越司法與政治...
2017-03-15
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看「奇石林」遇強風 土國熱氣球硬着陸49傷
土耳其卡帕多西亞再發生熱氣球意外，三個熱氣球接載遊客在半空欣賞當地奇岩怪石時，突然刮起一陣強風，釀氣球緊急降落時硬着陸，導致四十九名歐洲、中國遊客受傷，其中九人骨折需留院治療。 土耳其傳媒報道，多個熱氣球昨清晨接載遊客在半空欣賞當地名勝奇石林美景，其間突然刮起強風，其中三個熱氣球駕駛員操縱氣球緊急降落時硬着陸，意外造成四十九名歐洲、中國遊客受傷，當局接報後派出多輛救護車到場，將傷者送到當地醫院治療，其中九人骨折需要留醫，其餘人士傷勢並無大礙，治療後自行出院。 土耳其中部卡帕多西亞以「奇石林」聞名於世，不少遊客選擇在清晨時份坐熱氣球觀賞日出，欣賞當地奇岩怪石，但當地熱...
2017-03-15
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二手紛錄高價交投
樓市氣氛進一步升溫，部份二手再錄新高價交投，中原首席分區營業經理黃家全表示，大角咀港灣豪庭6座頂層連天台戶，面積344方呎，屬2房間隔，可享開揚景，以642.8萬元易手，呎價18686元，創屋苑呎價新...
2017-03-15
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關注儲局加息 荷蘭大選 美股偏軟迎超級星期三
今日全球市場迎來「超級星期三」，包括美國聯儲局議息、美國債務上限到期及荷蘭國會大選等多個重大財金事件。美股則維持近日牛皮偏軟的走勢，杜指早段曾跌95點，跌見20700點水平。至今晨四時，杜指收報20837點，跌44點。 荷蘭今日舉行大選，執政自由民主黨與極右翼自由黨勢均力敵，這場選舉被視為歐洲今年大選年的風向標，若自由黨勝出或會對歐洲政局構成衝擊。 另外，美國債務上限今日亦到期，上限是18.9萬億美元，但截至今年2月28日，美國的國債已高達19.96萬億美元。不過，分析普遍相信，上調債務上限已是慣常的做法，儘管過程可能會有阻滯，但最終共和民主兩黨都會達成協議，不會出...
2017-03-15
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攻銳守更穩 曼城安「哥」
曼城各賽事近三場零封對手，今晚歐聯十六強次回合作客有力抵禦摩納哥猛攻，守住首回合贏5:3優勢。同時藍月射手阿古路近況大勇，可望乘有主將法卡奧因傷上陣成疑的敵軍空群而出偷襲得手，今仗直取客勝。（有線61、64、201、203台周四凌晨3:45直播） 在歐聯十六強首回合主場5:3擊退摩納哥後，曼城被外界狠評防守欠穩不足爭霸。吸取教訓後，該隊之後不同賽事四場只失一球，近三仗更保清白身。然而，中場耶耶托尼透露曼城今晚不會為保住領先優勢而全軍退守，反會搶攻對手︰「巴黎聖日耳門正是反面例子，證明進攻是最佳的防守。」前鋒阿古路所有戰線近五場入六球，翼鋒利萊辛尼和史達寧近期亦表現活...
2017-03-15
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升級新旗艦 美顏直播
主攻女性用家的手機愈出愈多，手機內置的美顏功能當然要不斷進化，由《美圖秀秀》自家出品的手機，就打正旗號以美顏功能為主，新旗艦機T8升級相機功能之餘，連拍片時都可以同步美顏，就算剛起牀也無懼以素顏Loo...
2017-03-15
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終極上訴得直 風騷揀眼鏡 陳志雲露勝利笑容
無線電視前業務總經理陳志雲，與前經理人叢培崑09年被指收受利益案，案件糾纏7年後，昨日（14日）志雲大師終極上訴得直，可以舒一口氣。他即在facebook留言謂感恩能夠「在晴朗的一天出發」。判決前一日...
2017-03-15
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社論——工程撥款「攔路虎」 天怒人怨
新一屆立法會運作六個多月，在非建制派議員阻撓下，九千多項工程開支撥款仍未獲批。昨天政府發出最後通牒，指下月一日立法會財委會仍不開綠燈，近萬工人將沒有糧出，更會產生負面漣漪效應。 政府以慣常整體撥款申請安排，向財委會要求一次過撥出九千多項小型或前期工程撥款，合共一百二十四億元，由於當中包括橫洲、東大嶼山人工島等幾個爭議項目，非建制議員拒絕收貨，利用議事規則拖延，並要求分拆處理爭議申請。 九千多項撥款中，八千多項已經上馬，若缺乏撥款支持，將難以施工，工人被迫手停口停，其他工程、設計、顧問等專業人士，以至物料、運輸等界別亦受打擊，非建制派議員死拖，多個行業同受牽連。 非建制派議員...
2017-03-15
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頭號目標——勝利仔 搏殺先鋒
賀賢馬房今季曾經歷了近兩個月沒有頭馬的大低潮，不過自「大情人」在一月廿五日贏馬破悶局後，馬房手風亦開始回順。今晚賀廄雖然只出三駒，但「勝利仔」、「順勢寶」都屬爭勝分子，加上馬房在周日沙田A欄賽事佈下重...
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