﻿英皇電影晒冷三大影帝撐場 阿Sa牀戰人夫柏豪嗌難忘

「2017英皇電影項目巡禮」昨於香港國際影視展舉行，並公佈即將上映及製作中多齣電影。英皇老闆楊受成博士、三大影帝劉青雲、黃秋生、任達華及古天樂、惠英紅、蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）及周柏豪等出席，星光熠熠。



英皇電影昨日大晒冷，由老闆楊受成博士領軍，夥同劉青雲、黃秋生、任達華、古天樂、惠英紅及Twins等亮相，公佈17年多套電影，包括《原諒他77次》、《神探大戰》、《失眠》、《Mrs K》及《喵星人》等。



有份參演《原諒他77次》的蔡卓妍（阿Sa）透露戲中與周柏豪扮演拍拖十年的情侶，在生活上很多摩擦，所以經常嗌交，又笑謂兩人有不少牀戲，當然柏豪感覺較爽，阿Sa笑說：「有場牀戲到最後係要鬧交收場，所以好深刻。」柏豪表示最爽可以戲中鬧鄭旦瑞，但牀戲也很正。57歲的惠英紅早前透露不想再拍動作片，昨日她透露視《Mrs K》為動作片收山之作，所以今次好搏命演出，亦跟公司請假三個月接受訓練，想減低受傷機會。老闆楊受成博士對惠英紅揚言告別動作片，他坦言對方演出該片打得好傷，因此休息了個多月。問到可會培育新一代打女？楊生說：「好難，這是可遇不可求。」



劉青雲在《神探大戰》與韋家輝再合作，他笑言每次跟韋家輝合作完都想退休，「不知今次會否收皮，因為好似去醫院做檢查，在精神和體能上測試我的能量。」問到可擔心到時拍到精神分裂？青雲笑言：「邊有咁易？！」



黃秋生亦分享了拍血腥電影《失眠》的感受他坦言到這個年紀再演不到這類戲，其中有一場戲要他閹割一個男人，他表示：「做演員真不要飲醉酒，我就是飲醉酒答應邱禮濤拍這場戲，事後好後悔。」此外，黃秋生及惠英紅亦出席了Fox華語迷你劇《心冤》記者會，惠英紅劇透當中有肢解、姦屍及食屍媲美《Bones》，而秋生飾演她的老公，但一開始就失蹤，秋生忍不住說不知怎樣演。



本報記者