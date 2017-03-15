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﻿猷君陪友瞓上海機場

2017-03-15 列印
■猷君貼出於機場通宵等候相片。
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　　賭王何鴻燊兒子猷君前晚於社交網站透露，他和男友人日前飛抵上海後，友人因遺留護照在機艙無法入境，兩人多次求助航空公司，通宵擾攘要在機場座椅「等了一夜」，翌日有「機場某位管理人員」認出猷君後，竟「10分鐘之內找到了」。有關航空公司昨於網上透露，在翌早「7︰30送回護照」前，始終未知猷君和友人的身份；猷君其後再回應稱「真的很遺憾」。
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