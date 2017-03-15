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  • 2017年3月15日 星期三
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熱門： 陳志雲特首選戰鎅褲黨麥當勞

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﻿Cool樣睇貓糧

2017-03-15 列印
■陳志雲cool爆行超市。
■瞄兩眼貓糧，無買閃人。
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　　另一日下午，陳志雲gel晒頭獨自行ifc。平日笑笑口的他，當日心情好cool唧都唔笑。他先去連鎖店買了一袋個人護理產品，然後入超市睇貓糧。「無心戀戰」的他無收穫，然後落樓登上其凌志座駕走人。
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