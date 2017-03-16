﻿36歲安以軒嫁澳門富豪

而在網上宣佈結婚後，安以軒昨日下午被目睹穿上紅色背心裙，與陳榮煉現身台北中山區戶政事務所，辦理結婚登記，正式成為陳太。據悉，曾飽受情傷的安以軒最初對陳榮煉的追求並不太受落，但男方不惜花超過一年時間苦苦追求，即使她出埠到美國，也越洋追到她身邊，真情終於打動她。
圖：網上圖片
不少港人愛吃方便快捷的「碟頭飯」，過量進食隨時引發心臟病！消費者委員會與食物安全中心測試市面十款熱門碟頭粉麵飯的鈉含量，在一百個樣本中，發現近半的碟頭飯鈉含量超出世衛建議每日攝取量上限，其中「味菜排骨...
2017-03-16
十二屆全國人大第五次會議昨日閉幕，國務院總理李克強在會後記者會強調，今年經濟增長目標不算低，亦不容易達成，但它能帶動逾一千一百萬人就業。至於中美關係，他稱兩國雖存有分歧，但無論誰人上台中美關係依舊會向前行，兩國會加強溝通增進互相了解。 昨日是十二屆全國人大最後一次全體會議，大會以二千八百一十二票贊成、十四票反對、八票棄權，通過政府工作報告；人大常委會工作報告、國民經濟和社會發展計劃的決議草案、最高人民法院報告、最高人民檢察院報告同讓以超過九成票通過。 李克強在會後記者會強調，今年百分之六點五經濟增長目標，其實較去年高，而中國經濟總量已超過七十四萬億元人民幣，相當於十...
2017-03-16
韓國檢察廳特別調查本部昨通知前總統朴槿惠，將於下周二傳召她接受問話，已回復平民身份的朴透過律師表示，願與檢方合作調查事件真相。而內政部已落實五月九日舉行總統選舉，代總統黃教安（圖中）昨表明不會參選。 ...
2017-03-16
傲翔灣畔位於域多利道，靠近招商局碼頭，環境幽靜，享無垠海景，物業樓齡8年，享有天際泳池及完善會所。是次為大家走訪其中一個中層單位，實用面積1059方呎，間隔四正，裝潢優雅；加上開揚露台，能鳥瞰遼闊海灣...
2017-03-16
聯儲局今日（周四）凌晨二時結束兩天議息會議後，預期會作出三個月來第二次的加息行動，將聯邦基金目標利率上調至四分三至一厘的幅度，因其就業數據持續理想以及新出爐2月份按年通脹見五年新高的支持。美股今晨收市大幅攀升，杜指升112點，從新向21000點進發。 美國聯儲局主席耶倫於局方公佈加息四分一厘決定後召開記者會，她在記者會上表示，這次加息決定並非儲局對經濟展望或所偏好政府路向作出重估後所產生的結果，強調儲局仍維持循序漸進加息的預估。她稱，只要經濟持續如期改善，進一步循序漸進加息將為洽當，直至聯邦基金利達到約三厘的長期中性利率目標。 杜指收市升112點 美國聯儲局公開市場...
2017-03-16
曼聯剛在英格蘭足總盃出局，但領隊摩連奴強調歐霸盃才是今季最值得爭取的錦標。該隊今晚十六強次回合主場鬥不擅客戰的羅斯托夫，射手伊巴謙莫域更因為在本土賽事停賽而獲得額外休息，今仗猛虎出柙，一於直取讓球主客和讓兩球「主勝」。（now670台、樂視周五凌晨4:05直播） 曼聯在十六強首回合礙於場地惡劣，只能作客1:1賽和羅斯托夫，今晚移師奧脫福再戰，在摩帥賽前明言要力爭歐霸的情況下，相信有利發揮。紅魔今季歐霸作東四戰全勝，攻入十二球失一球，除了在首輪分組賽一球小勝索爾亞外，其餘三戰都能攻入三球或以上大勝對手。再者，射手伊巴謙莫域今季歐霸攻入五球，當中四球在地頭取得，預計這位...
2017-03-16
很多人認為手波車再沒市場價值兼快被淘汰，不過觀乎今屆瑞士日內瓦車展，仍有不少車廠堅持製作好玩手波車，迎合追求駕駛樂趣車迷們的需要，最佳例子是本田新一代Civic Type R只有六速手波一種選擇，沒有...
2017-03-16
近年轉戰內地發展的張栢芝，一有時間便帶兩個寶貝仔四出吃喝玩樂，好似唔使返學咁；昨日又見栢芝三母子到九龍塘又一城睇戲，可能無諗過會有記者，打扮簡樸的栢芝慘被工人爛褲出賣，腰間贅肉、巨躉顯現，三母子先到玩...
2017-03-16
港人生活繁忙，不少人外出食飯多選擇簡單方便的碟頭飯。不過，消委會調查顯示，市面近半碟頭粉麵飯鈉含量超出世衛建議攝取上限，政府於二○一四年成立降低食物中鹽和糖國際諮詢委員會，但至今未見有具體措施推出。全球多國都關注食物過鹹對健康帶來的風險，並推出較強硬措施，本港不應再「歎慢板」，須有切實方法扭轉「重口味」飲食習慣。 香港有美食之都的稱號，但食得不夠健康，不少餐廳食肆食品過鹹。中式菜餚烹調方法千變萬化，不同廚師各師各法，要餐廳標示餐牌上所有食品的含鈉量，或引起爭議。不過，現時不少食肆，都會在餐牌標示食品是否含辣，並以辣椒數量顯示辣度。業界可參考這種做法，標示食品鹹度，讓食客揀選...
2017-03-16
潘頓昨晚賽前身體不適退出，由於其騎師王賠率為五倍以下，所有騎師王投注退款。至於易配的「勁皇子」、「騰龍超影」及「傑飛」都告報捷，前駒捧走心光盲人院百二周年盃，廄侶「威風霸皇」配合搏殺得手，為蔡約翰起孖...
2017-03-16