﻿36歲安以軒嫁澳門富豪

現年36歲的台灣女星安以軒昨日在網上突自稱「陳太太」宣佈結婚，她暱稱百億富商老公陳榮煉為「小叮噹先生」，寫下：「1230天前你用了任意門突然闖入我的世界，而我認真的用了810天去認識你。沒想到就這樣被你收服了。好吧～就陪你～吃到老、玩到老……永遠不會老的小叮噹先生，未來的日子裏請好好愛護你的陳太太。」她同時上載多張浪漫婚紗照，據知在本月初她和未婚夫飛到歐洲拍婚照。



而在網上宣佈結婚後，安以軒昨日下午被目睹穿上紅色背心裙，與陳榮煉現身台北中山區戶政事務所，辦理結婚登記，正式成為陳太。據悉，曾飽受情傷的安以軒最初對陳榮煉的追求並不太受落，但男方不惜花超過一年時間苦苦追求，即使她出埠到美國，也越洋追到她身邊，真情終於打動她。



圖：網上圖片







