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﻿孔劉親邀嘉賓會香港粉絲

2017-03-16 列印
■孔劉的香港粉絲見面會有特別嘉賓。
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  憑大熱韓劇《鬼怪》而人氣勁升的孔劉，早前已宣佈將於5月6日來港舉行粉絲見面會，令一眾「鬼怪新娘」十分興奮，昨日主辦商公布詳情，孔劉於當日在亞洲國際博覽館Hall 10舉行的見面會，票價分為780元及1,480元兩種，門票將於24日公開發售。主辦商更稱孔劉會親自邀請見面會嘉賓，由於他的見面會與李棟旭的見面會只相差幾天，相信嘉賓很大機會是李棟旭。



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