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﻿中居被爆與排舞師同居

2017-03-16 列印
■中居正廣一直強調自己是不結婚的男人。
■武田舞香曾為安室奈美惠伴舞。
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  日本殿堂組合SMAP去年底解散後，5子的動向一直成為追訪焦點，昨日日本多份報章及雜誌均報道，SMAP隊長、44歲的中居正廣，正與靚女排舞師、32歲的武田舞香拍拖，更稱二人已拍拖接近6年，現時已同居。

  《女性SEVEN》刊出了一張照片，見到武田舞香戴上口罩在街上截的士，據該周刊指，武田剛由中居的住所離開上班，又指武田已登堂入室，她獨自回中居家時是用鎖匙開門，相信已同居一段時間。

網上圖片
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