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﻿華仔養傷缺席《拆彈》發佈會

2017-03-16 列印
■大會播出華仔受傷前拍攝的片段。
■左起：石修、駱應鈞等昨出席《拆》片發佈會。
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　　早前在泰國拍廣告墜馬受傷的劉德華，已出院在家休養，有指該廣告將在本月底播出。華仔昨日未能出席監製兼主演的新作《拆彈專家》於影視展舉行的發佈會，演員吳卓羲、姜皓文、導演邱禮濤等則有出席。《拆》片早前斥資搭建像真度極高的「紅隧」，華仔於大會播放的片段中透露，上下一心克服難題，終順利完成艱辛的拍攝工作！

　　邱禮濤於會上透露探望過華仔，指他仍未完全康復，沒有倚靠不可以坐，「希望華仔百分百完全康復，祝佢早日跑跑跳跳、談談笑笑。」姜皓文、石修等人亦甚關心華仔傷勢，亦希望他可快出來一起宣傳《拆》片。
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