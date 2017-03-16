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﻿陳凱琳預告與嘉穎 蜜遊東南亞曬太陽

2017-03-16 列印
■左起：朱晨麗、黃浩然、陳凱琳主演《平安谷》。
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　　陳凱琳、黃浩然、朱晨麗等前晚齊出席主演無線新劇《平安谷之詭谷傳說》煞科宴。適逢前日是白色情人節，問到陳凱琳跟男友鄭嘉穎如何慶祝？她稱男友正忙於綵排音樂劇《風雲5D》，故只有互通電話為對方打氣。她續謂完成《平》劇後暫未有新工作，相信會待嘉穎完成音樂劇後出國旅遊，「應該係東南亞，陽光與海灘，咩都唔使諗，好好休息放鬆。」

　　講到早前於網上「放閃」，偷拍嘉穎替她剪倒刺，陳凱琳承認「Sweet爆」，又覺得甜蜜不一定是甚麼誇張事。另外，黃浩然透露《平》劇有大量群戲，每次開工都非常熱鬧，各演員也建立很多感情，拍攝期間與陳凱琳、呂珊等不時「萬歲」請食飯。
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