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﻿Miki豪晒8個月巨肚

2017-03-16 列印
■Miki與老公郭永淳各自晒肚。
■Miki稱就快跟BB見面。
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　　楊愛瑾（Miki）去年11月宣佈懷孕，佗B八個月的她昨於社交網分享一批大肚靚相，紀念大肚最美時刻。其中一張見Miki露肩晒巨肚，搭住老公郭永淳膊頭相視而笑，郭永淳更不讓老婆專美，晒出一排「朱古力」腹肌。Miki透露老公勤力健身操練，「佢O依家每朝六點半起身做運動，希望操Fit自己，等將來多啲體力同BB玩。」而兩夫妻亦已計劃好，待Miki生產後就齊做運動操Fit大家。

　　另外，盧頌之（DaDa）昨亦為未婚夫趙勁皓（King）剖腹誕下七磅B女，有份陪產的King笑言：「B女出世時只係尖叫咗一聲就冇喊喇。」他又透露DaDa見到BB時不禁感動爆喊。

圖：網上圖片
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