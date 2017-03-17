﻿帶B返合肥見長輩 新手媽陳妍希抱仔好牙煙

「那些年」女神陳妍希，去年7月與內地男星陳曉奉子成婚，年尾誕下兒子「小星星」（陳睦辰）後，暫全職湊仔。昨日中午，有網民在陳曉家鄉合肥的火車站影到戴口罩的陳妍希抱B仔現身。相中所見，新手媽抱住三個月大的B仔，女助手就拎住幾件行李。因小星星着得好臃腫，妍希抱得好輪盡，睇見都牙煙。



33歲的陳妍希，去年12月20日誕下兒子「小星星」後，一直留在台灣坐月兼湊仔。其後陳氏夫婦為兒子改名為陳睦辰，取「睦」字是希望一家和睦，而「辰」字因與爸爸的名字「曉」同有清晨之意。



閉關三個月，昨日中午陳妍希終帶BB回丈夫老家合肥，似係探望爺爺、嫲嫲。照片中，素顏新手媽戴上黑色口罩兼全身黑色，睇落瘦番晒。只見陳妍希抱住身穿厚衫的B仔，有點吃力，不時要屈膝借力，搞到有網友擔心她產後急於減肥，體力尚未恢復。好彩她身旁的女助手力王上身，幫手拎晒大包細包行李，才可順利離開。