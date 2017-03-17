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﻿郭可盈專注湊女冇戲癮

2017-03-17 列印
■郭可盈見到母校一枱一櫈的陳設冇變，感覺很親切。
■熊黛林谷胸露腰，以行動證明自己冇懷孕。資料圖片
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　　郭可盈昨日以「奧比斯愛眼之星」身份，返回母校玫瑰崗學校，跟現場近百名小朋友一同參與「蒙眼午餐」活動，宣傳護眼的重要性。

　　近年郭可盈專注照顧囡囡林天若，她透露跟囡囡關係建立得相當穩固，每天都會跟囡囡傾偈、管接送和出席各類校園活動。問到可有戲癮大發，她笑言：「我囡囡吸引力太大喇，其實都有戲癮嘅，睇戲嘅癮囉。」

　　談到弟婦熊黛林（Lynn）疑似懷孕一事，郭可盈笑笑口說：「佢都心急嘅，但係我哋一家人都唔會畀壓力佢，隨緣啦，係時候個天就會畀你。」問到她可會再生小朋友？她續說：「之前都有諗過，但係唔會刻意，都係隨緣啦！」
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