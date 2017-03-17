﻿連詩雅約飯局男女通殺

連詩雅和Dear Jane昨日出席海洋公園美酒佳餚宣傳活動，他們更分享以前到海洋公園玩的趣事。Dear Jane成員Jackal大爆曾與比自己年長的女友人玩海盜船，因太害怕，對方反過來保護他，因而開展了一段6年的戀情，但最後都是分手收場。問連詩雅有否與另一半去玩？她表示通常是一大班朋友，是否怕拍拖不小心被傳媒影到？她堅稱現時是單身，日後若拍拖都會低調進行，但現時不介意相約男友人食飯，她坦言：「人大咗朋友圈愈嚟愈細，唔想將朋友拒諸門外，因為我已經唔多朋友喇。」