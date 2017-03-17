﻿被讚演技有進步 坤哥堅持未夠班攞金像獎

15年尾，入行七年嘅吳業坤 （坤哥）終憑《原來她不夠愛我》爆紅，去年8月首登紅館舉行處男音樂會，甚至成功連任商台的「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」，更憑電影《幸運是我》獲提名今屆電影金像獎「最佳新演員」，26歲嘅坤哥坦言真係好驚喜：「本身以為世界好大，原來仲可以咁廣闊，100歲唔死都有新世界出現。」



自認演技低Level的吳業坤喺TVB劇《迷》入面因為心痛狂喊，眼鏡起霧一幕再現，觀眾睇到好心酸，仲讚坤哥演技有進步。坤哥話拍攝呢兩場戲情緒真係好波動，「簡直將小宇宙燃燒到極限」，加上正值演唱會前夕，他不能分心要專心演好戲：「唔想拖累阿田，好彩拍咗兩個月先拍到呢場戲，我可以完全代入角色，埋位有情緒。阿田好友善冇畀壓力我，仲塞錢入我袋，叫我『你要做好啲呀，呢啲機會唔係成日有。』有時親身嘗試過先知道乜嘢叫做投入，正如未食過A5和牛係唔知有幾好食，同到阿田合作真係好運，有佢喺度先可以帶到我入戲。」



睇好胡子彤



坤哥睇返兩年前嘅作品《幸運是我》覺得仲有好大進步空間：「我知道演戲係要點，但做唔做得到係另一回事，o依家我會設計同思考角色。當日監製搵我演粗豪車房仔呢個角色，係想攞個反差位，想我同戲中個角色好唔同，戲中會好惡咁鬧女友，所以梳咗個All Back頭配合番，以前做開主持同歌手對本身形象較執着，原來做演員要放低自己去做第二個人，家陣我要學習相信係第2個人，必須簡單從外形開始着手。」



對於獲獎機會，坤哥笑說：「提名當攞獎啦，因為得到提名經已係一個肯定。當然我有幻想過如戲名咁幸運是我，不過我分得清現實同幻想嘅，我只得10分1機會，應該《點五步》嘅胡子彤同談善言機會較大。」



採訪：方騫平