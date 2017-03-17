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﻿抗拒女友網上晒恩愛 鄭嘉穎：我想低調啲

2017-03-17 列印
■左腳戴上護膝的鄭嘉穎和謝天華為綵排音樂劇，均告受傷。
■早前陳凱琳將男友幫她剪倒刺的相放上網，令嘉穎有點不滿。
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        鄭嘉穎和謝天華昨日出席《博愛歡樂傳萬家》宣傳活動，兩人近日為綵排《風雲》5D音樂劇均告受傷。對於女友陳凱琳上載剪倒刺相放閃，嘉穎自爆是遭「偷拍」，更隔空勸女友要愛得低調。　

        鄭嘉穎表示因左腳傷及舊患要戴護膝，加上每日綵排音樂劇10小時引致水腫，現時每晚都要敷冰。問女友陳凱琳有幫手嗎？他坦言：「唔講呢啲，佢有關心，多謝！（幫女友剪倒刺被封暖男？）我都唔知佢影咗，亦唔知佢放咗上網，我想盡量低調啲。」

　　謝天華則透露腰部受傷要睇跌打，幸好無大礙，但綵排時只能用三成功力。在音樂劇扮演聶風的他，直言要為角色減磅：「相信觀眾唔想睇個肥騰騰嘅聶風咁重口味。」

本報記者

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