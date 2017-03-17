﻿張達明搵蘇玉華演情色小說家

張達明和蘇玉華昨日出席「香港話劇團2017-18劇季發布會」，張達明擔任編劇和導演的舞台劇《塵上不囂》將於5月公演，女角方面找來好友蘇玉華演寫情色小說的女作家。他透露靈感啟發源自早前患病期間的感受，都想拍成電影。他又感激籌備舞台劇期間，劉德華、彭浩翔和曾志偉都有出錢請他拍戲，不過因健康問題而推辭；至於有否探望華仔，他謂有傳短訊慰問。女主角蘇玉華則表示從未睇過情色小說，但角色好有挑戰性，會睇情色小說參考。