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﻿黃柏高預告揼本拍動作片

2017-03-17 列印
■黃柏高跟愛奇藝總裁亞寧(右)將合作拍片。
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　　黃柏高（Paco）前晚跟愛奇藝總裁亞寧出席晚宴，Paco表示愛奇藝好支持太陽娛樂文化的電影拍攝，稍後雙方將合作拍攝電影、網絡大電影及電視劇。

　　談到美國FOX公司打算開拍港劇殺入亞洲市場，Paco透露正跟FOX洽談合作，初步會專注拍動作片；又說拍動作片成本較高，預計會投資金額昂貴一倍。頻頻開戲，問他會否邀請有「澳門古天樂」之稱的老闆周焯華粉墨登場？Paco聽罷即說︰「他是最貴的演員，我想要出動古天樂打動他！」
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