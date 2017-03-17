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﻿名流紅星齊見證 之之嘉玲賀傑出領袖出爐

2017-03-17 列印
■關之琳亮麗登場。
■劉嘉玲艷光四射。
■鄺美雲亦鼎力支持傑出領袖選舉。
■蔡加讚與太太汪圓圓有影皆雙。
■名導杜琪峯作品享譽國際。
■公關界女強人周美鳳抽空到賀。
■李丞責和太太劉倩婷齊出席。
■楊千嬅盛裝亮相頒獎典禮。
■向華強與太太陳嵐(右)十分恩愛。
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        「2016年傑出領袖選舉頒獎典禮」昨晚隆重舉行，城中名流及紅星紛至見證今年眾得獎者獲表揚，星光熠熠甚熱鬧！

        全城矚目的「2016年傑出領袖選舉頒獎典禮」昨晚隆重舉行，現場冠蓋雲集，名流與紅星雲集，其中包括關之琳（之之）、劉嘉玲、諸葛紫岐、楊千嬅、楊小娟、周美鳳、孫佳君及名導杜琪峯等，星光耀眼。

同枱表現大方

　　昨晚傳媒聚焦再同場的劉嘉玲和關之琳會否「世紀合照」，但二人前後腳現身，未能合照，昨晚二人獲安排同枱坐，之之與嘉玲都很大方的表示一切順其自然，不會刻意合照。嘉玲事後透露與之之坐對面，但一點也不尷尬，因為大家都很成熟。

本報記者
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