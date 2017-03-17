﻿名流紅星齊見證 之之嘉玲賀傑出領袖出爐

「2016年傑出領袖選舉頒獎典禮」昨晚隆重舉行，城中名流及紅星紛至見證今年眾得獎者獲表揚，星光熠熠甚熱鬧！



全城矚目的「2016年傑出領袖選舉頒獎典禮」昨晚隆重舉行，現場冠蓋雲集，名流與紅星雲集，其中包括關之琳（之之）、劉嘉玲、諸葛紫岐、楊千嬅、楊小娟、周美鳳、孫佳君及名導杜琪峯等，星光耀眼。



同枱表現大方



昨晚傳媒聚焦再同場的劉嘉玲和關之琳會否「世紀合照」，但二人前後腳現身，未能合照，昨晚二人獲安排同枱坐，之之與嘉玲都很大方的表示一切順其自然，不會刻意合照。嘉玲事後透露與之之坐對面，但一點也不尷尬，因為大家都很成熟。



本報記者