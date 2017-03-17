﻿特首主禮 政商翹楚齊賀 2016年傑出領袖創典範

星島新聞集團旗下《星島日報》、《頭條日報》及《英文虎報》（The Standard）合辦的「2016年傑出領袖選舉頒獎典禮」，昨晚假香港君悅酒店隆重舉行，大會向四個不同組別的精英頒發「傑出領袖」殊榮，以表揚他們對香港的重大貢獻。眾多政商等各界翹楚，昨晚紛至祝賀眾得獎者，場面十分熱鬧。本報記者



星島新聞集團自1994年創立「傑出領袖選舉」，表揚在過去一年對香港有極大貢獻的領袖，表彰他們對推動香港發展，聯繫中國以至全球的傑出成就，藉此鼓勵年輕一代以他們為學習榜樣、典範楷模，不斷求進，並鼓勵公眾奮勇向前，推動香港發展，歷屆頒獎典禮均是城中盛事。今年大會再度榮獲香港特別行政區行政長官梁振英先生擔任榮譽嘉賓，與星島新聞集團主席何柱國先生主禮，並和踴躍出席的各界賢達，齊見證今屆四組傑出領袖獲表揚。



得獎者實至名歸



今屆「傑出領袖選舉」四個組別實至名歸的獎項得主，是由周松崗爵士擔任主席的評審委員會，以專業眼光及精確判斷甄選誕生，他們分別為「工商/金融」組別的李慧敏女士、「社區/公共事務/環境保育」組別的曾鈺成先生、「教育/專業/科技及創新」組別的張明傑教授，以及「體育/文化/演藝」組別的中國香港跳繩總會。



何柱國先生表示：「星島新聞集團於1994年創辦『傑出領袖選舉』至今二十三載，表彰過逾百位傑出優秀領袖，他們對香港貢獻殊偉，亦啟迪後進，鼓勵年輕一代努力向上及堅持不懈，為香港樹立了良好的典範。『傑出領袖選舉』顯揚他們奮力承擔、卓越幹練及功績斐然的領袖精神，亦見證了一個又一個激勵人心的不朽故事，帶給香港更多正能量及推動香港發展。



領袖精神獲肯定



「過去一年，香港受歐美經濟不穩影響，面對不明朗前景，環球政治及財經各種因素都成為香港領袖們的挑戰。『2016年傑出領袖選舉』得獎者分別從『工商/金融』、『社區/公共事務/環境保育』、『教育/專業/科技及創新』及『體育/文化/演藝』的範疇內選出眾所瞻望的領袖，他們憑藉處變不驚，宏謀碩劃的領袖精神克服逆境及衝破難關，經過多年付出及努力，獲得業界及社會的肯定，並對香港發展有莫大貢獻。」



得獎名單



組別 得獎者



工商/金融 李慧敏女士



恒生銀行副董事長兼行政總裁



社區/公共事務/ 曾鈺成先生



環境保育 香港願景計劃召集人



教育/專業/ 張明傑教授



科技及創新 香港科技大學生命科學部



嘉里理學教授



體育/文化/演藝 中國香港跳繩總會











