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﻿《美女》香港開畫收407萬

2017-03-18 列印
■愛瑪與一堆貓咪受訪。網上圖片
■《美女與野獸》被指將開拍續集。劇照
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　　荷里活女星愛瑪華生、Dan Stevens主演電影《美女與野獸》未上畫已話題不絕，電影前日在港開畫，單日票房已勁收407萬港元，成績相當不俗！

　　至於近日受性感照外洩影響的愛瑪，她早前接受美國網媒Buzzfeed的專訪昨日出爐，她邊與一堆貓咪玩邊受訪，任由貓咪在她身上亂爬。

  問到可有拿走戲中的道具留念時，愛瑪稱服裝設計師看到她手上戴有媽媽送的戒指，於是就特別為貝兒一角設計了一隻尾指戒指。再問貝兒與野獸結婚後會發生甚麼事情？愛瑪想像貝兒會將城堡內的圖書館變成學校及公共圖書館。

　　另外，迪士尼電影公司被指計劃開拍《美女與野獸》續集，預計於2019至2020年上映。
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